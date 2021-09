4. Liga, Gruppe 2 Sieg für Haag im Showdown gegen Gams – Siegtreffer durch Lukas Heeb Haag setzt seine Siegesserie auch gegen Gams fort. Das 5:4 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Gams war einmal in Führung, und zwar in der 53. Minute, als Sandro Gantenbein zum Zwischenstand von 4:3 traf. Per Elfmeter glich Loris Scherzinger das Spiel in der 59. Minute für Haag wieder aus.

Danach drehte Haag auf. Das Team schoss ab der 78. Minute noch ein weitere Tore, während Gams kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:4.

Die Torschützen für Haag waren: Loris Scherzinger (2 Treffer), Ivan Carkic (2 Treffer) und Lukas Heeb (1 Treffer). Bei Gams schoss Sandro Gantenbein gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Gams waren: Nicolas Fäh (1 Treffer) und Michele Beti (1 Treffer).

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Haag gab es vier gelbe Karten. Bei Gams gab es vier gelbe Karten.

Haag verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Haag feiert mit dem Sieg gegen Gams bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Haag geht es auswärts gegen FC Buchs 2 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Gams steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Gams erstmals wieder.

Für Gams geht es auswärts gegen FC Sargans 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: FC Haag 1 - FC Gams 1 5:4 (3:3) - MKM Arena FC Haag, Haag – Tore: 11. Ivan Carkic 1:0. 16. Loris Scherzinger 2:0. 19. Ivan Carkic 3:0. 23. Sandro Gantenbein 3:1. 30. Michele Beti 3:2. 45. Nicolas Fäh 3:3. 53. Sandro Gantenbein 3:4. 59. Loris Scherzinger (Penalty) 4:4.78. Lukas Heeb 5:4. – Haag: Stefan Tinner, Kevin Eggenberger, Wilson Andrade, Gian Andrea Heeb, Tolga Yildiz, Ivan Carkic, Loris Scherzinger, Lukas Heeb, Nico Alder, Dominic Müller, Milorad Nikolic. – Gams: Ralf Näf, Daniel Hanselmann, Raphael Wyss, Patrik Bachmann, Michael Giger, Christian Näf, Nicolas Fäh, Gary Hoppeler, Sandro Gantenbein, Kilian Büchel, Michele Beti. – Verwarnungen: 20. Wilson Andrade, 27. Ivan Carkic, 33. Patrik Bachmann, 62. Michele Beti, 69. Mehmet Eriten, 78. Milorad Nikolic, 78. Kilian Büchel, 80. Serhat Demircan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Triesen 2 - FC Grabs 1 0:5, Chur 97 2b - FC Sargans 2 1:1, FC Haag 1 - FC Gams 1 5:4

Tabelle: 1. FC Haag 1 3 Spiele/9 Punkte (10:5). 2. FC Grabs 1 3/7 (12:2), 3. FC Sevelen 1 2/6 (10:1), 4. FC Buchs 2 3/6 (9:5), 5. FC Gams 1 3/6 (16:9), 6. FC Balzers 2 3/3 (8:10), 7. FC Sargans 2 3/2 (3:5), 8. Chur 97 2b 3/1 (2:11), 9. FC Trübbach 1 2/0 (1:12), 10. FC Triesen 2 3/0 (1:12).

