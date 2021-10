Frauen 3. Liga Sieg für Frauenfeld im Showdown gegen Chur – Siegesserie von Chur gebrochen Frauenfeld reiht Sieg an Sieg: Gegen Chur hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Melanie Brägger traf in der 23. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Frauenfeld. In der 30. Minute schoss Chiara Lisetto Frauenfeld mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Daniela Maria Correia baute in der 32. Minute die Führung für Frauenfeld weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Chiara Lisetto, die in der 57. Minute die Führung für Frauenfeld auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Frauenfeld hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Frauenfeld an die Spitze Nach sieben Spielen hat das Team 19 Punkte. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Für Frauenfeld ist es der vierte Sieg in Serie.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wittenbach 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Nach der Niederlage büsst Chur einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 3. Chur hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Chur geht es zuhause gegen FC Uznach 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Ringstrasse, Chur).

Telegramm: FC Frauenfeld 1 - Chur 97 1 Grp. 4:0 (3:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 23. Melanie Brägger 1:0. 30. Chiara Lisetto (Penalty) 2:0.32. Daniela Maria Correia 3:0. 57. Chiara Lisetto 4:0. – Frauenfeld: Avia Gächter, Lea Holenstein, Jessica Schneiter, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Alina Wirth, Vanessa Alfarè, Chiara Lisetto, Raffaella Alfarè, Chiara Krieg, Melanie Brägger. – Chur: Chiara Beccaria, Giulia Defuns, Soraya Dorji, Naja Stiffler, Silja Patt, Priscilla de Sousa Silva, Ladina Judas, Kim Born, Ragavi Mahendrarajah, Kathrin Wolfensberger, Jana Marti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Frauenfeld 1 7 Spiele/19 Punkte (29:7). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1 7/18 (24:8), 3. Chur 97 1 Grp. 7/16 (22:11), 4. FC Wittenbach 1 6/13 (15:12), 5. FC Kirchberg 2 Grp. 6/10 (18:14), 6. FC Balzers 2 Grp. 7/9 (15:23), 7. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 6/7 (16:23), 8. FC Uznach 1 6/6 (10:15), 9. FC Widnau 2 7/4 (9:20), 10. FC Uzwil 2 7/3 (8:21), 11. FC Gossau 1 6/0 (12:24).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 05:01 Uhr.