Frauen 3. Liga Sieg für Flums nach acht Niederlagen – Siegtreffer durch Iris Koller Gegen Wittenbach gewinnt Flums am Sonntag zum ersten Mal nach acht Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 2:1.

(chm)

Flums geriet zunächst in Rückstand, als Selina Sutter in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wittenbach gelang. In der 40. Minute glich Flums jedoch aus und ging in der 60. Minute in Führung. Torschützinnen waren Viktoria Mirosljevic und Iris Koller.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Safia Barry von Flums erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Flums nicht verändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Flums hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Flums ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Wittenbach war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Wittenbach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Flums-Walenstadt 1 Grp. - FC Wittenbach 1 2:1 (1:1) - Banau, Flums – Tore: 18. Selina Sutter 0:1. 40. Viktoria Mirosljevic 1:1. 60. Iris Koller 2:1. – Flums: Sarah Röder, Ladina Gadient, Lorena Bertsch, Fiona Ott, Teresa Magdalena Helcl, Celine Maya Peter, Sarah Petrovic, Viktoria Mirosljevic, Laura Good, Safia Barry, Jennifer Bigger. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Michelle Waldner, Robine Baumann, Selina Sutter, Sarah Kressibucher, Martina Perret, Catiana Zappa, Martina Salic, Nadine Pfister. – Verwarnungen: 82. Safia Barry.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 01:25 Uhr.