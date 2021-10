2. Liga, Gruppe 1 Sieg für Dardania SG im Showdown gegen Mels Sieg für Dardania SG im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Sonntag auswärts gegen den drittklassierten Verein Mels 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Emin Djelassi, der in der 15. Minute für Dardania SG zum 1:0 traf. Mels glich in der 44. Minute durch Jindrich Stehlik aus. Das Tor von Lendim Ibrahimi in der 55. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Dardania SG.

Mit seinem Tor in der 64. Minute brachte Baskim Redzepi Dardania SG mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Mels noch auf 2:3 heran. Manuel Kalberer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Dardania SG gab es vier gelbe Karten. Bei Mels gab es vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Dardania SG: Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 2. Dardania SG hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dardania SG bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Herisau 1. Die Partie findet am 16. Oktober statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Nach der Niederlage büsst Mels einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 4. Mels hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Mels geht es auf fremdem Terrain gegen FC Ruggell 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Mels 1 - KF Dardania St. Gallen 1 2:3 (1:1) - Tiergarten, Mels – Tore: 15. Emin Djelassi 0:1. 44. Jindrich Stehlik 1:1. 55. Lendim Ibrahimi 1:2. 64. Baskim Redzepi 1:3. 88. Manuel Kalberer 2:3. – Mels: Niklas Jäger, Robin Marthy, Ramon Gartmann, Lauro Gurzeler, Angelo Willi, Luka Krbanjevic, Luca Bleisch, Marco Wildhaber, Eric Stump, Adriano Lipovac, Jindrich Stehlik. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Lendim Ibrahimi, Simone Salvatore, Gentian Himaj, Brando Briner, Jetmir Beqiraj, Emin Djelassi, Mentor Gashi, Latif Canoski, Diego Cassani, Baskim Redzepi. – Verwarnungen: 18. Marco Wildhaber, 18. Baskim Redzepi, 22. Brando Briner, 25. Lauro Gurzeler, 38. Robin Marthy, 61. Simone Salvatore, 65. Manuel Kalberer, 72. Pascal Albrecht.

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 7 Spiele/17 Punkte (23:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 7/14 (17:7), 3. FC Herisau 1 6/11 (16:9), 4. FC Mels 1 7/11 (19:12), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 6/10 (19:12), 6. FC St. Margrethen 1 7/10 (13:17), 7. FC Ruggell 1 5/8 (10:8), 8. FC Ems 1 6/6 (12:10), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/6 (9:13), 10. FC Winkeln SG 1 7/5 (8:20), 11. US Schluein Ilanz 1 7/5 (8:26), 12. FC Montlingen 1 7/4 (8:20).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 08:18 Uhr.