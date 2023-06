3. Liga, Gruppe 3 Sieg für Brühl im Showdown gegen Wittenbach – Siegtreffer durch Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed Sieg für Brühl im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Sonntag zuhause gegen den erstklassierten Verein Wittenbach 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Brühl das einzige Tor der Partie gelang. In der 78. Minute schoss Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed das 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Wittenbach für Ciro Marino (32.), Kelian Bieli (96.) und Jan Zellweger (98.). Gelbe Karten gab es bei Brühl für Cherito Javier Halter Mosquea (92.) und Jose Higueros Anguita (98.).

In seiner Gruppe hat Brühl den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 66 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Brühl sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 1).

Brühl bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 49 Punkte bedeuten Rang 2. Brühl hat bisher 16mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Brühl auf fremdem Terrain mit FC Romanshorn 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Trotz der Niederlage bleibt Wittenbach auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 50 Punkte auf dem Konto. Wittenbach hat bisher 16mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Wittenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: SC Brühl SG 2 - FC Wittenbach 1 1:0 (0:0) - Paul – Tor: 78. Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed 1:0. – Brühl: Arif Celebi, Marius Linke, Haled Jahic, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Nathan Spari Ramos, Joel Ammann, Marko Torlakovic, Cherito Javier Halter Mosquea, Dylan Fatzer, Manuel Laski, Florian Bekteshi. – Wittenbach: Severin Stricker, Jan Zellweger, Joel Pfister, Pascal Keller, Ramon Mahr, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Joël Kurzbauer, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 32. Ciro Marino, 92. Cherito Javier Halter Mosquea, 96. Kelian Bieli, 98. Jose Higueros Anguita, 98. Jan Zellweger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

