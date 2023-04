3. Liga, Gruppe 3 Sieg für Besa im Showdown gegen Brühl – Granit Cekaj trifft zum Sieg Besa setzt seine Siegesserie auch gegen Brühl fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Der Siegtreffer für Besa gelang Granit Cekaj in der 66. Minute. In der 25. Minute hatte Enis Latifi Besa in Führung gebracht. Der Ausgleich für Brühl fiel in der 32. Minute durch Elia Rosalen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Brühl sah Haled Jahic (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yanik Keller (27.) und Marco De Grassi (91.). Bei Besa erhielten Sevalj Ljatifi (30.), Dardan Sevkiu (31.) und Enis Latifi (44.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Besa zu den Besten: Total liess das Team 27 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Besa bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 3. Besa hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Besa spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (14.30 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Für Brühl hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Brühl hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Brühl verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Brühl in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Fortuna SG 1. Die Partie findet am 29. April statt (15.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: SC Brühl SG 2 - FC Besa 1 1:2 (1:1) - Paul – Tore: 25. Enis Latifi 0:1. 32. Elia Rosalen (Penalty) 1:1.66. Granit Cekaj 1:2. – Brühl: Deivid Gomes, Jose Higueros Anguita, Marius Linke, Haled Jahic, Yanik Keller, Dylan Fatzer, Florian Bekteshi, Cherito Javier Halter Mosquea, Elia Rosalen, Joel Ammann, Manuel Laski. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Blerim Adzijaj, Nobert Frrokaj, Florent Imeri, Loris Pellegatta, Sevalj Ljatifi, Deniz Sidar Tuncbel, Enis Latifi, Arbnor Morina, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 27. Yanik Keller, 30. Sevalj Ljatifi, 31. Dardan Sevkiu, 44. Enis Latifi, 91. Marco De Grassi – Ausschluss: 61. Haled Jahic.

