3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Bad Ragaz im Showdown gegen Sargans – Nando Thöny mit drei Toren Bad Ragaz setzt seine Siegesserie auch gegen Sargans fort. Das 7:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

In der zweiten Halbzeit erzielte Bad Ragaz über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Sargans waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (47. Minute) und zum 2:3 (64. Minute).

Matchwinner für Bad Ragaz waren Nando Thöny und Corvin Kühne, die jeweils dreimal trafen. Getroffen hat zudem Noel Sprecher (1 Tor.) die Torschützen für Sargans waren: Sandro Willi und Kevin Willi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bad Ragaz erhielten Noah Berry (55.) und Anian Roffler (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sargans, Marco Walser (25.) kassierte sie.

Bad Ragaz schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 62 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.4 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Bad Ragaz unverändert. 36 Punkte bedeuten Rang 2. Für Bad Ragaz ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Bad Ragaz auswärts mit FC Rüthi 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Für Sargans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Sargans hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sargans geht es zuhause gegen FC Flums 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Sargans 1 7:2 (2:1) - Ri – Tore: 17. Nando Thöny 1:0. 34. Nando Thöny 2:0. 47. Sandro Willi 2:1. 63. Nando Thöny 3:1. 64. Kevin Willi 3:2. 70. Corvin Kühne 4:2. 76. Noel Sprecher 5:2. 81. Corvin Kühne 6:2. 88. Corvin Kühne 7:2. – Bad Ragaz: Mattia Meliti, Alessandro Hossmann, Anian Roffler, Manuel Horni, Noah Berry, Yuri Gomes do Nascimento, Marco Mühlebach, Luka Krbanjevic, Sascha Bless, Salvatore Rauti, Nando Thöny. – Sargans: Christian Hermann, Marco Giordano, Sven Mathis, Benjamin Weber, Fabian Schai, Chris Tanner, Kevin Willi, Marco Walser, Arlind Berisha, Kevin Bigger, Sandro Willi. – Verwarnungen: 25. Marco Walser, 55. Noah Berry, 92. Anian Roffler.

