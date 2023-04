2. Liga, Gruppe 1 Sieg für Abtwil im Showdown gegen Vaduz – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Abtwil setzt seine Siegesserie auch gegen Vaduz fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 24. Minute gelang Glen Forster der Führungstreffer zum 1:0 für Abtwil. Mit seinem Tor in der 34. Minute brachte Mattias Gröli Abtwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Jan Ledergerber baute in der 44. Minute die Führung für Abtwil weiter aus (3:0).

Abtwil erhöhte in der 73. Minute seine Führung durch Glen Forster weiter auf 4:0. Silvan Spescha schoss das 5:0 (89. Minute) für Abtwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Azan Rahimi (86.) und Nebojsa Spasojevic (93.). Abtwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Abtwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 43 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match. In der Abwehr ist Abtwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Abtwil die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 32 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Abtwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Abtwil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Au-Berneck 05 1. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Degern, Au).

Vaduz gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. 29 Punkte bedeuten Rang 2. Vaduz hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Vaduz spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC St. Margrethen 1 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (12.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Vaduz 2 5:0 (3:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 24. Glen Forster 1:0. 34. Mattias Gröli 2:0. 44. Jan Ledergerber 3:0. 73. Glen Forster 4:0. 89. Silvan Spescha 5:0. – Abtwil: Alexander Stumpf, Nico Isler, Andrin Gehrig, Glen Forster, Thomas Sturzenegger, Mattias Gröli, Jan Ledergerber, Marc Koller, Silvan Spescha, Alessio Mock, Sandro Klarer. – Vaduz: Gabriel Foser, Jonas Hilti, Severin Schlegel, Alex Ybrah, Justin Seifert, Eduard Staub, Sascha Djokic, Noah Kling, Amel Limani, Simeon Weber, Ardit Destani. – Verwarnungen: 86. Azan Rahimi, 93. Nebojsa Spasojevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 12:55 Uhr.