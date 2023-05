4. Liga, Gruppe 2 Sevelen und Bad Ragaz spielen 0:0 Keinem Team ist im Spiel zwischen Sevelen und Bad Ragaz ein Tor gelungen. Das Remis bedeutet je einen Punkt pro Team.

(chm)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Elilnayan Subendran von Sevelen erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Sevelen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.4 Tore pro Partie.

Sevelen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Sevelen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sevelen daheim mit FC Trübbach 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Das Unentschieden bringt Bad Ragaz in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 6. Bad Ragaz hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Bad Ragaz wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das fünftplatzierte Team FC Grabs 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Bad Ragaz 2 0:0 (0:0) - Schild, Sevelen – keine Tore – Sevelen: David Walser, Subanayan Subendran, Endre Kepenyes, Armend Eljezi, Lorik Jahiji, Darko Kaurin, Elduan Isufi, Armin Kepenyes, Altin Jahiji, Shasivar Rustemi, Luan Isufi. – Bad Ragaz: Karim Ibrahim, Nick Reutimann, Santana Schneider, Sandro Kressig, Fabio Kressig, Alexander Hermann, Lorenzo Murano, Manuel Horni, Jannik Kühne, Giuliano Chiavaro, Samuel Lusti. – Verwarnungen: 65. Elilnayan Subendran.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 23:51 Uhr.