4. Liga, Gruppe 2 Sevelen holt sich drei Punkte gegen Triesen Sevelen behielt im Spiel gegen Triesen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Kenny Kindle in der 5. Minute. Er traf für Triesen zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Elduan Isufi, sorgte in der 8 für den Ausgleich für Sevelen. Armin Kepenyes traf in der 10. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sevelen.

Serhat Demircan sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sevelen. Sevelen erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Darko Kaurin weiter auf 4:1. Kenny Kindle verkürzte in der 83. Minute den Rückstand von Triesen auf 2:4. Nur drei Minuten später traf Kenny Kindle erneut. Sein Tor brachte Triesen in der 86. Minute auf ein Tor heran.

Bei Sevelen sah Antonio Verdicchia (90.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Triesen kassierte vier gelbe Karten.

Die Offensive von Sevelen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sevelen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 2. Sevelen hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Sevelen geht es zuhause gegen FC Ruggell 2 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Triesen erstmals wieder.

Triesen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gams 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Triesen 2 4:3 (3:1) - Schild, Sevelen – Tore: 5. Kenny Kindle 0:1. 8. Elduan Isufi (Penalty) 1:1.10. Armin Kepenyes 2:1. 25. Serhat Demircan 3:1. 60. Darko Kaurin 4:1. 83. Kenny Kindle 4:2. 86. Kenny Kindle 4:3. – Sevelen: David Walser, Darko Kaurin, Altin Jahiji, Armend Eljezi, Elilnayan Subendran, Armin Kepenyes, Lorik Jahiji, Elduan Isufi, Antonio Verdicchia, Dario Fuoco, Serhat Demircan. – Triesen: Sergio Ferreira Percina, Timo Banzer, Fabio Bicker, Marco Lampert, Adis Zecirovic, Lorian Ajvazi, Lenard Elsensohn, Kenny Kindle, Tritan Fejzaj, Luan De Oliveira, Güney Akcicek. – Verwarnungen: 8. Marco Lampert, 61. Sergio Ferreira Percina, 61. Sascha Fuchs, 89. Berzad Spahic – Ausschluss: 90. Antonio Verdicchia.

