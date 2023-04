4. Liga, Gruppe 2 Sevelen entscheidet Spitzenspiel gegen Grabs für sich – Endre Kepenyes mit vier Toren Sieg für Sevelen im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Grabs 5:0.

Das Tor von Endre Kepenyes in der 1. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Sevelen. Luan Isufi sorgte in der 44. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sevelen. Endre Kepenyes baute in der 58. Minute die Führung für Sevelen weiter aus (3:0).

Mit einem weiteren Tor erhöhte Endre Kepenyes für Sevelen auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Endre Kepenyes erzielte nur vier Minuten später auch das 5:0 für Sevelen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Sevelen. Bei Grabs erhielten Mike Roduner (11.) und Robin Vetsch (63.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Sevelen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 47 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Sevelen: Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 2. Für Sevelen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Sevelen geht es auswärts gegen FC Haag 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Mit der Niederlage rückt Grabs in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 4. Grabs hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Grabs spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Platz 9). Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Grabs 1 5:0 (2:0) - Schild, Sevelen – Tore: 1. Endre Kepenyes 1:0. 44. Luan Isufi 2:0. 58. Endre Kepenyes 3:0. 66. Endre Kepenyes 4:0. 70. Endre Kepenyes 5:0. – Sevelen: David Walser, Antonio Verdicchia, Elduan Isufi, Darko Kaurin, Elilnayan Subendran, Armend Eljezi, Endre Kepenyes, Subanayan Subendran, Luan Isufi, Altin Jahiji, Lorik Jahiji. – Grabs: Ralf Näf, Daniel Schnider, Robin Vetsch, Patrick Kuhn, Eros Chacon Carballo, Raphael Pirker, Mike Roduner, Daniel Hanselmann, Marco Bleiker, Nijola Gatic, Oliver Mirosljevic. – Verwarnungen: 11. Mike Roduner, 34. Endre Kepenyes, 46. Darko Kaurin, 63. Robin Vetsch, 68. Antonio Verdicchia, 88. Ardit Pajaziti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

