4. Liga, Gruppe 2 Sevelen bezwingt auswärts Triesen Sevelen gewinnt am Samstag auswärts gegen Triesen 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Armin Kepenyes in der 14. Minute. Er traf für Sevelen zum 1:0. Zum Ausgleich für Triesen traf William Zippo in der 41. Minute. Antonio Verdicchia traf in der 76. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sevelen. Der gleiche Antonio Verdicchia war in der 90. Minute auch für das 3:1 für Sevelen verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Triesen erhielten Berzad Spahic (77.) und Sergio Ferreira Percina (89.) eine gelbe Karte. Sevelen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Sevelen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Sevelen durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Triesen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 46 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 7).

Keine Änderung in der Tabelle für Sevelen: 35 Punkte bedeuten Rang 2. Für Sevelen ist es bereits der elfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Sevelen gingen unentschieden aus.

Für Sevelen geht es in einem Heimspiel gegen FC Bad Ragaz 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Für Triesen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Triesen geht es auswärts gegen FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Mai (20.15 Uhr, St. Martin, Cazis).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Sevelen 1 1:3 (1:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 14. Armin Kepenyes 0:1. 41. William Zippo 1:1. 76. Antonio Verdicchia 1:2. 90. Antonio Verdicchia 1:3. – Triesen: Sergio Ferreira Percina, William Zippo, Fabio Bicker, Berzad Spahic, Timo Banzer, Hamid Reza Afzali, Lucas Neusüss, Lorian Ajvazi, Tritan Fejzaj, Luan De Oliveira, Samuel Sokoli. – Sevelen: David Walser, Armend Eljezi, Dario Fuoco, Elduan Isufi, Shasivar Rustemi, Armin Kepenyes, Lorik Jahiji, Darko Kaurin, Luan Isufi, Altin Jahiji, Antonio Verdicchia. – Verwarnungen: 77. Berzad Spahic, 89. Sergio Ferreira Percina.

