Frauen 3. Liga Selina Rechsteiner schiesst Widnau mit drei Treffern zum Sieg gegen Flums Widnau gewinnt am Samstag auswärts gegen Flums 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Widnau: Selina Rechsteiner brachte ihre Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. In der 31. Minute traf Selina Rechsteiner bereits wieder. Sie erhöhte auf 2:0 für Widnau. Mit einem weiteren Tor sorgte Selina Rechsteiner in der 46. Minute für das 3:0 für Widnau. Den Schlussstand stellte Viktoria Mirosljevic in der 52. Minute her, als sie für Flums auf 1:3 verkürzte.

Bei Widnau erhielten Nuria Frei (57.) und Remo Haltiner (76.) eine gelbe Karte. Bei Flums erhielten Jennifer Bigger (44.) und Laura Good (62.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Flums ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 37 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 8).

Widnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6. Widnau hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Widnau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Widnau wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Uznach 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (18. April) (20.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Nach der Niederlage büsst Flums zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 8. Flums hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Flums auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Chur 97 1 Grp. Die Partie findet am Donnerstag (20. April) statt (20.00 Uhr, Obere Au, Chur).

Telegramm: FC Flums-Walenstadt 1 Grp. - FC Widnau 2 1:3 (0:2) - Banau, Flums – Tore: 2. Selina Rechsteiner 0:1. 31. Selina Rechsteiner 0:2. 46. Selina Rechsteiner 0:3. 52. Viktoria Mirosljevic 1:3. – Flums: Sarah Röder, Ladina Gadient, Viktoria Mirosljevic, Celine Maya Peter, Teresa Magdalena Helcl, Iris Koller, Jennifer Bigger, Sarah Petrovic, Laura Good, Kim Danner, Stefanie Hermann. – Widnau: Jannine Egger, Celine Meier, Nuria Frei, Lina Kehl, Nicole Meier, Isabelle Wiebach, Emma Dietsche, Sherife Shala, Romina Stieger, Selina Rechsteiner, Lenya Haltiner. – Verwarnungen: 44. Jennifer Bigger, 57. Nuria Frei, 62. Laura Good, 76. Remo Haltiner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 00:25 Uhr.