Frauen 2. Liga Selin Roth rettet Ebnat-Kappel einen Punkt gegen Rapperswil-Jona Das Resultat im Spiel zwischen Ebnat-Kappel und Rapperswil-Jona lautet 1:1.

Das 0:1 erzielte India Pfister in der 32. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Selin Roth traf in der 85. Minute für Rapperswil-Jona zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alessia Pignataro von Rapperswil-Jona erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Ebnat-Kappel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 11 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

In der Tabelle verbessert sich Ebnat-Kappel von Rang 5 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Ebnat-Kappel hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebnat-Kappel auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Thusis - Cazis 1 (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 25. September statt (19.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Rapperswil-Jona liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat zwei Punkte. Rapperswil-Jona hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rapperswil-Jona in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Triesen 1 Grp. Das Spiel findet am 26. September statt (13.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Rapperswil-Jona 2 1:1 (0:1) - Untersand, Ebnat – Tore: 32. India Pfister 0:1. 85. Selin Roth 1:1. – Ebnatkappel: Nicole Monnigadon, Lara Gabathuler, Norin Walt, Leandra Aerne, Flavia Cemin, Sina Tschumper, Patricia Forrer, Anja Forrer, Flavia Schaufelberger, Selin Roth, Martina Horvat. – Rapperswil-Jona: Christine Schärer, Valeria Vitale, Luana Ammann, Laura Marchionna, Alessia Christen, Sari Bürer, Alessia Pignataro, Lidija Bajic, Sarah Züger, Kaja Widmer, Anna Sofia Züger. – Verwarnungen: 81. Alessia Pignataro.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Rapperswil-Jona 2 1:1, FC Widnau 1 - FC Ems 1 Grp. 5:1, FC Uzwil 1 - FC Bütschwil 1 Grp. 2:1

Tabelle: 1. FC Widnau 1 4 Spiele/10 Punkte (16:5). 2. FC Uzwil 1 3/9 (7:2), 3. FC Triesen 1 Grp. 4/9 (9:8), 4. FC Ebnat-Kappel 1 4/7 (11:8), 5. FC Thusis - Cazis 1 2/6 (5:1), 6. FC Romanshorn 1 3/4 (6:6), 7. FC Au-Berneck 05 1 4/4 (10:8), 8. FC Bütschwil 1 Grp. 4/3 (8:8), 9. FC Rapperswil-Jona 2 3/2 (2:4), 10. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 3/0 (2:15), 11. FC Ems 1 Grp. 4/0 (2:13).

