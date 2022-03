2. Liga, Gruppe 2 Schmerikon verliert gegen Seriensieger Steinach Steinach setzt seine Siegesserie auch gegen Schmerikon fort. Das 2:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Steinach ging in der 10. Minute 1:0 in Führung, als Kevin Fehr ins eigene Tor traf. In der 86. Minute schoss Yannik Bruderer Steinach mittels Elfmeter zur 2:0-Führung.

Bei Schmerikon sah Curdin Lindemann (48.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Curdin Lindemann (39.), Gabriel Sabljic (51.) und Astrit Komani (86.). Eine Verwarnung gab es für Steinach, nämlich für Dario Germann (89.).

In der Abwehr gehört Steinach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Steinach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 18 Punkte bedeuten Rang 5. Für Steinach ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Steinach in einem Auswärtsspiel mit FC Sirnach 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (16.30 Uhr, Kett, Sirnach).

Schmerikon taucht nach der Niederlage unter den Strich. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 12. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Für Schmerikon war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schmerikon spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Bischofszell 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Schmerikon 1 2:0 (1:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 10. Eigentor (Kevin Fehr) 1:0.86. Yannik Bruderer (Penalty) 2:0. – Steinach: Jan Rohner, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Dario Germann, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Mattia Turro, Renato Duarte Jorge, Manuel Bellini, Alain Cossu, Yannick Mannhart. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Ugur Pehlivan, Kevin Fehr, Curdin Lindemann, Milen Eric, Stefan Kovacevic, Onur Pehlivan, Gabriel Sabljic, Marcel Tschirky, Andreas Müller, Yves Helbling. – Verwarnungen: 39. Curdin Lindemann, 51. Gabriel Sabljic, 86. Astrit Komani, 89. Dario Germann – Ausschluss: 48. Curdin Lindemann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

