2. Liga, Gruppe 1 Schluein sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Mels Je ein Punkt für Schluein und Mels: Die Teams trennen sich 1:1

Durch ein Eigentor ging Mels in Führung. Pechvogel war Luzi Dermont. Den Ausgleich erzielte Andri Michel in der 28. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Schluein gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Marino Cavegn (92.) und Corsin Cavegn (93.). Gelbe Karten sahen zudem Marino Cavegn (40.) und Luzi Dermont (83.). Bei Mels erhielten Daniel Lipovac (11.), Michael Tscherfinger (77.) und Ramon Gartmann (89.) eine gelbe Karte.

Schluein bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Das Team hat nach zwölf Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Schluein hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schluein in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Herisau 1. Die Partie findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Kreckel, Herisau).

Mels bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 24 Punkte. Mels hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mels in einem Heimspiel mit FC Winkeln SG 1 (Platz 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC Mels 1 1:1 (1:1) - Crap Gries, Schluein – Tore: 6. Eigentor (Luzi Dermont) 0:1.28. Andri Michel (Penalty) 1:1. – Schluein: Flurin Capaul, Luzi Dermont, Livio Derungs, Gian Sgier, Aron Büchler, Rafael Deplazes, Tiziano Vinzens, Marino Cavegn, Andri Michel, Serafin Bundi, Sattar Afzali. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Lauro Gurzeler, Michael Tscherfinger, Daniel Lipovac, Ramon Gartmann, Marco Wildhaber, Manuel Kalberer, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 11. Daniel Lipovac, 40. Marino Cavegn, 77. Michael Tscherfinger, 83. Luzi Dermont, 89. Ramon Gartmann – Ausschlüsse: 92. Marino Cavegn, 93. Corsin Cavegn.

