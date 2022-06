2. Liga, Gruppe 1 Schluein holt sich drei Punkte gegen Montlingen Schluein gewinnt am Samstag zuhause gegen Montlingen 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marino Cavegn für Schluein. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Sattar Afzali erhöhte in der 54. Minute zur 2:0-Führung für Schluein. Gianluca Casutt baute in der 67. Minute die Führung für Schluein weiter aus (3:0).

Murat Leblebici baute in der 85. Minute die Führung für Schluein weiter aus (4:0). Mauro Malacrida verkürzte in der 88. Minute den Rückstand von Montlingen auf 1:4. Den Schlussstand stellte Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira in der 90. Minute her, als er für Montlingen auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sattar Afzali von Schluein erhielt in der 17. Minute die gelbe Karte.

Dass Schluein gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 21 Spielen 1.5 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Schluein die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Schluein verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. 18 Punkte bedeuten Rang 12. Schluein hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schluein spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 11. Für Montlingen ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Montlingen gingen unentschieden aus.

Für Montlingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC Montlingen 1 4:2 (1:0) - Crap Gries, Schluein – Tore: 2. Marino Cavegn 1:0. 54. Sattar Afzali 2:0. 67. Gianluca Casutt 3:0. 85. Murat Leblebici 4:0. 88. Mauro Malacrida 4:1. 90. Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira 4:2. – Schluein: David Hornacek, Luzi Dermont, Livio Derungs, Gian Luca Coray, Aron Büchler, Sattar Afzali, Martin Egger, Marino Cavegn, Andri Michel, Gian Sgier, Serafin Bundi. – Montlingen: Pascal Wittwer, Mauro Malacrida, Manuel Bont, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira, Nando Lüchinger, Menderes Caglar, Luiz Felipe Idalgo Infante, Argurian Bojaxhi, Valdet Istrefi. – Verwarnungen: 17. Sattar Afzali.

