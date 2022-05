3. Liga, Gruppe 2 Schaan und Triesen spielen Remis Je ein Punkt für Schaan und Triesen: Die Teams trennen sich 1:1

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Haris Odobasic in der 5. Minute. Den Ausgleich erzielte Alessandro Büchel in der 37. Minute.

Bei Triesen gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Schaan, nämlich für Haris Odobasic (94.).

Mit dem Unentschieden macht Schaan ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 4. Schaan hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Schaan tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Rüthi 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 14. Mai statt (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Altstätten 1. Die Partie findet am 14. Mai statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Schaan 1 - FC Triesen 1 1:1 (1:1) - Rheinwiese, Schaan – Tore: 5. Haris Odobasic 1:0. 37. Alessandro Büchel 1:1. – Schaan: Igor Migueis Da Graca, Mathias Sele, Maik Pereira de Moura, Alexandar Ubavic, Haris Odobasic, Samuel Cernadas Gallardo, Marco Oehri, Liam Kranz, Fabio Quaderer, Matthias Quaderer, Fabian Biedermann. – Triesen: Alessandro Büchel, Amir Kadic, Batuhan Toplu, Melvin Ender, André Arpagaus, Dominik Wolf, Jonas Wolf, Tobias Schierscher, Thomas Tschütscher, Andreas Kindle, Alexander Marxer. – Verwarnungen: 59. Dominik Wolf, 71. Alexander Marxer, 91. Batuhan Toplu, 93. André Arpagaus, 94. Haris Odobasic.

