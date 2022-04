3. Liga, Gruppe 2 Schaan und Buchs spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Schaan und Buchs. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Liam Kranz traf in der 3. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Mentor Memeti in der 65. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Buchs für Cyrill Schlegel (30.), Brian Allen (50.) und Elton Aliji (92.). Gelbe Karten gab es bei Schaan für Haris Odobasic (55.) und Daniel Sobkova (72.).

In der Abwehr gehört Schaan zu den Besten: Total liess das Team 22 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Schaan nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 4. Schaan hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schaan spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Widnau 2 (Rang 10). Das Spiel findet am 10. April statt (14.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Buchs bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 33 Punkte. Buchs hat bisher zehnmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Buchs bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Altstätten 1. Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Telegramm: FC Schaan 1 - FC Buchs 1 1:1 (1:0) - Rheinwiese, Schaan – Tore: 3. Liam Kranz 1:0. 65. Mentor Memeti 1:1. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Marco Oehri, Lucas Eberle, Matthias Quaderer, Daniel Sobkova, Maiko Käthner, Alexandar Ubavic, Samuel Cernadas Gallardo, Liam Kranz, Haris Odobasic. – Buchs: Dario Caluori, Armando Heeb, Aulon Rexhepi, Fabio Ventura, Ivan Quintans, Burak Eris, Cyrill Schlegel, Noah Buchli, Agan Amzi, Adnan Mutapcija, Mentor Memeti. – Verwarnungen: 30. Cyrill Schlegel, 50. Brian Allen, 55. Haris Odobasic, 72. Daniel Sobkova, 92. Elton Aliji.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2022 09:24 Uhr.