3. Liga, Gruppe 2 Schaan siegt gegen Diepoldsau-Schmitter Schaan gewinnt am Samstag zuhause gegen Diepoldsau-Schmitter 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Daniel Sobkova für Schaan. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 35. Minute hergestellt: Tamer Özcan traf für Diepoldsau-Schmitter. Daniel Sobkova traf in der 63. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schaan. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Marco Oehri die Führung für Schaan auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Schaan viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Schaan durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Schaan verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Schaan hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Schaan geht es auf fremdem Terrain gegen FC Triesen 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

In der Tabelle liegt Diepoldsau-Schmitter weiterhin auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Diepoldsau-Schmitter hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Diepoldsau-Schmitter daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Altstätten 1. Das Spiel findet am 25. September statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Schaan 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 3:1 (1:1) - Rheinwiese, Schaan – Tore: 6. Daniel Sobkova 1:0. 35. Tamer Özcan 1:1. 63. Daniel Sobkova 2:1. 86. Marco Oehri 3:1. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Liam Kranz, Patrick Beck, Haris Odobasic, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Krenar Mazreku, Fabio Quaderer, Matthias Quaderer. – Diepoldsau: Reto Besserer, Kimi Metzler, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, David Ceraolo, Gioacchino Bellante, Tamer Özcan, Esmir Shajnoski, Marc Gröber, David Jevtic, Ogün Hot. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - FC Triesen 1 3:2, FC Schaan 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 3:1, FC Staad 1 - FC Rheineck 1 3:0, USV Eschen/Mauren 2 - FC Widnau 2 1:4

Tabelle: 1. FC Staad 1 4 Spiele/10 Punkte (16:1). 2. FC Altstätten 1 3/7 (7:5), 3. FC Buchs 1 3/7 (8:3), 4. FC Rebstein 1 3/7 (5:3), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 4/6 (13:8), 6. FC Schaan 1 4/6 (10:6), 7. FC Rüthi 1 4/6 (7:9), 8. FC Triesenberg 1 3/4 (4:6), 9. FC Triesen 1 4/4 (10:12), 10. USV Eschen/Mauren 2 4/3 (5:16), 11. FC Widnau 2 4/3 (8:16), 12. FC Rheineck 1 4/0 (3:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2021 19:12 Uhr.