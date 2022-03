3. Liga, Gruppe 2 Schaan lässt sich von Rheineck kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Schaan am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Rheineck gerecht geworden und hat auswärts 3:2 gewonnen.

Rheineck ging zunächst in Führung, als Nderim Bektasi in der 22. Minute traf. Dann glich aber Marco Oehri (26.) für Schaan aus. Daniel Sobkova in der 57. Minute und Daniel Sobkova in der 62. Minute brachten Schaan sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Rheineck noch auf 2:3 heran. Nderim Bektasi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schaan erhielten Krenar Mazreku (78.), Valerio Giunior Puopolo (82.) und Matthias Quaderer (89.) eine gelbe Karte. Bei Rheineck erhielten Quentin Weber (39.), Arbër Gjinaj (46.) und Bruno Michal Worotynski (61.) eine gelbe Karte.

Dass Schaan viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Schaan durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheineck ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 10).

Schaan machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 4. Schaan hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schaan daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 1. Die Partie findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Rheineck verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Rheineck war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheineck auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Altstätten 1. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Rheineck 1 - FC Schaan 1 2:3 (1:1) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 22. Nderim Bektasi 1:0. 26. Marco Oehri 1:1. 57. Daniel Sobkova 1:2. 62. Daniel Sobkova (Penalty) 1:3.91. Nderim Bektasi 2:3. – Rheineck: Petar Petrov, Luca Müller, Quentin Weber, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Christian Sutter, Arbër Gjinaj, Senad Krasniqi, Vito Frano, Manuel Baumann, Nderim Bektasi, Fabian Krämer. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Patrick Beck, Marco Oehri, Lucas Eberle, Matthias Quaderer, Daniel Sobkova, Maiko Käthner, Alexandar Ubavic, Samuel Cernadas Gallardo, Fabio Quaderer. – Verwarnungen: 39. Quentin Weber, 46. Arbër Gjinaj, 61. Bruno Michal Worotynski, 78. Krenar Mazreku, 82. Valerio Giunior Puopolo, 89. Matthias Quaderer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

