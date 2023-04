3. Liga, Gruppe 2 Sargans und Rebstein spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Sargans und Rebstein. Die Teams teilen sich die Punkte.

Den Ausgleich erzielte Philip Baumgartner in der 51. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rebstein erhielten Valentino Tomasic (25.) und Philip Baumgartner (79.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sargans, David Becker (64.) kassierte sie.

Sargans hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Sargans: 28 Punkte bedeuten Rang 3. Sargans hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Sargans tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Bad Ragaz 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. April statt (15.30 Uhr, Ri).

Das Unentschieden bringt Rebstein in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 6. Rebstein hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Rebstein geht es daheim gegen FC Rüthi 1 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 16. April statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Rebstein 1 1:1 (1:0) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 26. Eigentor (Sascha Haltiner) 1:0.51. Philip Baumgartner 1:1. – Sargans: Christian Hermann, Kevin Willi, Luis Dos Reis Guerreiro, Marco Giordano, Sven Mathis, David Becker, Marco Walser, Benjamin Weber, Fabian Schai, Kevin Bigger, Manuel Ackermann. – Rebstein: Dominik Roth, Piratheesh Kamalanathan, Sascha Haltiner, Emre Kocabas, Nico Dietrich, Simon Schranz, Alessandro Gottscher, Valentino Tomasic, Kevin Steiger, Rico Köppel, Philip Baumgartner. – Verwarnungen: 25. Valentino Tomasic, 64. David Becker, 79. Philip Baumgartner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 01:51 Uhr.