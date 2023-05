3. Liga, Gruppe 2 Sargans stolpert gegen Glarus Überraschung bei Glarus gegen Sargans: Der Tabellenneunte (Glarus) hat am Samstag auswärts den Tabellendritten gleich 4:1 besiegt.

(chm)

Glarus ging in der 5. Spielminute durch Silas Gabriel in Führung, ehe Sargans in der 31. Minute (Benjamin Weber) der Ausgleich gelang. Loris Künzle erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Glarus.

Lorijan Asani erhöhte in der 58. Minute zur 3:1-Führung für Glarus. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Romano Böni in der 75. Minute, als er für Glarus zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Glarus erhielt: Thomas Heinzer (84.) die einzige gelbe Karte bei Sargans erhielt: David Becker (80.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Glarus eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.2 pro Spiel. Das bedeutet, dass Glarus die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Glarus machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 6. Glarus hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Glarus spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rüthi 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Für Sargans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 3. Sargans hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sargans in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Glarus 1 1:4 (1:2) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 5. Silas Gabriel 0:1. 31. Benjamin Weber 1:1. 34. Loris Künzle 1:2. 58. Lorijan Asani 1:3. 75. Romano Böni 1:4. – Sargans: Christian Hermann, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Raphael Schaufelberger, Luis Dos Reis Guerreiro, Kevin Bigger, Kevin Willi, Chris Tanner, Arlind Berisha, Sandro Willi. – Glarus: Franco Elmer, Patrick Widmer, Senol Kartal, Thomas Heinzer, Caner Koyun, David Dovicak, Andrea Contardi, Silas Gabriel, Guilherme Ferreira Martins, Romano Böni, Lorijan Asani. – Verwarnungen: 80. David Becker, 84. Thomas Heinzer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 01:58 Uhr.