3. Liga, Gruppe 1 Sargans holt sich drei Punkte gegen Gams Sargans behielt im Spiel gegen Gams am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Valentino Zollino in der 26. Minute. Er traf für Sargans zum 1:0. Mit seinem Tor in der 45. Minute brachte Raphael Kalberer Sargans mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sargans erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Chris Tanner weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Michael Giger (67. Minute) liess Gams auf 1:3 herankommen. Nach einem Eigentor von David Suhner hiess es in der 70. Minute 4:1 für Sargans. Igor Manojlovic verkürzte in der 80. Minute den Rückstand von Gams auf 2:4. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der Schlussphase kam Gams noch auf 3:4 heran. Yusuf Akyer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Gams sah Christian Näf (56.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Gams weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Sargans für Benjamin Weber (67.) und Raphael Kalberer (79.).

Die Tabellensituation hat sich für Sargans nicht verändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 8. Sargans hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Sargans konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Sargans spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen CB Trun/Rabius 1 Grp. (Platz 11). Das Spiel findet am 27. Juni statt (15.00 Uhr, Pustget, Trun).

Nach der Niederlage büsst Gams einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Gams ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Gams ging unentschieden aus.

Für Gams geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Triesenberg 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (17.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Gams 1 4:3 (2:0) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 26. Valentino Zollino 1:0. 45. Raphael Kalberer 2:0. 65. Chris Tanner (Penalty) 3:0.67. Michael Giger 3:1. 70. Eigentor (David Suhner) 4:1.80. Igor Manojlovic (Penalty) 4:2.87. Yusuf Akyer 4:3. – Sargans: Claudio Dosch, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Raphael Kalberer, Chris Tanner, Marco Walser, Marco Giordano, Valentino Zollino, Sandro Willi. – Gams: Mike Hilty, Raphael Wyss, Fabian Hardegger, Sandro Gantenbein, Patrik Bachmann, Christian Näf, Gary Hoppeler, Nicolas Fäh, David Suhner, Michael Giger, Michele Beti. – Verwarnungen: 25. Michael Giger, 35. Sandro Gantenbein, 63. Mike Hilty, 67. Benjamin Weber, 79. Raphael Kalberer, 90. Aydin Demirci – Ausschluss: 56. Christian Näf.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Bad Ragaz 1 - FC Triesen 1 2:1, Valposchiavo Calcio 1 - FC Ems 1 1:1, FC Sargans 1 - FC Gams 1 4:3, FC Landquart 1 - CB Trun/Rabius 1 Grp. 2:1

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 9 Spiele/21 Punkte (30:8). 2. FC Ems 1 9/20 (24:12), 3. FC Buchs 1 9/16 (18:10), 4. FC Triesen 1 9/15 (26:19), 5. FC Triesenberg 1 9/15 (28:17), 6. FC Landquart 1 9/15 (18:16), 7. Valposchiavo Calcio 1 8/12 (10:11), 8. FC Sargans 1 9/12 (21:19), 9. FC Thusis - Cazis 1 8/7 (6:23), 10. FC Gams 1 9/7 (17:31), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 9/6 (7:16), 12. Chur 97 2 9/3 (9:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 12:56 Uhr.