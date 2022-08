3. Liga, Gruppe 2 Sargans bezwingt auswärts Rebstein – Rahulan Sivalingam als Matchwinner Rebstein lag gegen Sargans deutlich vorne, nämlich 3:1 (55. Minute) - und verlor dennoch. Sargans feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Philip Baumgartner eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Rebstein das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Sargans fiel in der 16. Minute (Magnus Hofmann). In der 29. Minute gelang Philip Baumgartner der Führungstreffer zum 2:1 für Rebstein.

Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Andrej Dursun Rebstein mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Sargans zum 2:3 kam in der 62. Minute. Verantwortlich dafür war Rahulan Sivalingam. Luis Dos Reis Guerreiro glich in der 77. Minute für Sargans aus. Es hiess 3:3. Rahulan Sivalingam sorgte in der 79. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Sargans. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Rebstein sah Rico Köppel (64.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Rico Köppel (41.), Simon Schranz (70.) und Valentino Tomasic (78.). Sargans behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle steht Sargans nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Als nächstes tritt Sargans daheim gegen das drittplatzierte Team FC Bad Ragaz 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Rebstein liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Für Rebstein geht es auswärts gegen FC Rüthi 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (16.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Sargans 1 3:4 (2:1) - Birkenau, Rebstein – Tore: 13. Philip Baumgartner 1:0. 16. Magnus Hofmann 1:1. 29. Philip Baumgartner 2:1. 55. Andrej Dursun 3:1. 62. Rahulan Sivalingam 3:2. 77. Luis Dos Reis Guerreiro 3:3. 79. Rahulan Sivalingam 3:4. – Rebstein: Dominik Roth, Marcel Dürr, Emre Kocabas, Johannes Hirschbühl, Nico Dietrich, Simon Schranz, Björn Ergens, Rico Köppel, Philip Baumgartner, Valentino Tomasic, Andrej Dursun. – Sargans: Christian Hermann, Ramon Kolb, Benjamin Weber, Corsin Wachter, David Becker, Marco Giordano, Marco Walser, Chris Tanner, Rahulan Sivalingam, Magnus Hofmann, Sandro Willi. – Verwarnungen: 41. Rico Köppel, 70. Simon Schranz, 78. Valentino Tomasic – Ausschluss: 64. Rico Köppel.

