4. Liga, Gruppe 5 Sarajevo 92 und Gossau spielen Remis Im Spiel zwischen Sarajevo 92 und Gossau hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Haris Hadziric eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Sarajevo 92 das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Rani Rigal für Gossau traf. Olcay Gönültas brachte Sarajevo 92 2:1 in Führung (25. Minute).

Der Ausgleich für Gossau fiel in der 44. Minute, als Zijad Mujkic ins eigene Tor traf. Sror Rigal erzielte in der 45. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Gossau. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 63. Minute, als Olcay Gönültas für Sarajevo 92 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gossau erhielten Marko Anokic (70.) und Igor Kovacevic (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sarajevo 92, nämlich für Alessio Arena (78.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Sarajevo 92: Total schoss das Team 60 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Sarajevo 92: Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 3. Sarajevo 92 hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sarajevo 92 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Gossau in der Tabelle ein und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 8. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Gossau hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gossau ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sarajevo 92 92 1 - FC Gossau 3 3:3 (2:3) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 9. Haris Hadziric 1:0. 20. Rani Rigal 1:1. 25. Olcay Gönültas 2:1. 44. Eigentor (Zijad Mujkic) 2:2.45. Sror Rigal 2:3. 63. Olcay Gönültas 3:3. – Sarajevo: Emrah Masovic, Davud Rastoder, Sabir Ademi, Belmin Avdic, Yanik Zimmermann, Elmas Kalabic, Olcay Gönültas, Zijad Mujkic, Haris Hadziric, Almedin Kurtovic, Edah Masovic. – Gossau: Marko Anokic, Marco Abderhalden, Igor Kovacevic, Etienne Bakacsi, Sror Rigal, Damian Andric, Pejo Mijic, Rani Rigal, Fabio Cardon, Jon Mustafa, Nikola Ivankovic. – Verwarnungen: 70. Marko Anokic, 78. Alessio Arena, 82. Igor Kovacevic.

