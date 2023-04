4. Liga, Gruppe 5 Sarajevo 92 setzt Siegesserie auch gegen Wittenbach fort – Enes Mujic trifft spät zum Sieg Sarajevo 92 reiht Sieg an Sieg: Gegen Wittenbach hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Joel Keller für Sarajevo 92. In der 67. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Wittenbach fiel in der 69. Minute (Dominik Schönenberger). In den Schlussminuten machte Enes Mujic alles klar. Sein Treffer in der 84. Minute zum 2:1 sicherte Sarajevo 92 den Sieg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Enes Mujic von Sarajevo 92 erhielt in der 44. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Sarajevo 92: Die total 37 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match.

Sarajevo 92 bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach zehn Spielen hat das Team 23 Punkte. Für Sarajevo 92 ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Sarajevo 92 in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Herisau 2 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 16. April statt (16.30 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Mit der Niederlage rückt Wittenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 8. Für Wittenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wittenbach daheim mit seinem Tabellennachbarn FC St. Otmar 1a (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Sarajevo 92 92 1 - FC Wittenbach 2 2:1 (0:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 67. Joel Keller 1:0. 69. Dominik Schönenberger 1:1. 84. Enes Mujic 2:1. – Sarajevo: Emrah Masovic, Elmas Kalabic, Belmin Avdic, Enes Mujic, Yanik Zimmermann, Diego Diethelm, Joel Keller, Almedin Kurtovic, Haris Hadziric, Alessio Arena, Olcay Gönültas. – Wittenbach: Flavio Bötschi, Kevin Dähler, Denis Cukic, Andreas Breu, Felipe Trujillo, Aleksandar Zdravkovic, Dominik Cukic, Joël Hardegger, Simone Protopapa, Dominik Schönenberger, Dario Müller. – Verwarnungen: 44. Enes Mujic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

