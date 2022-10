2. Liga, Gruppe 2 Samuel Weber rettet Bischofszell einen Punkt gegen Tägerwilen Tägerwilen und Bischofszell spielen 1:2 und teilen sich somit die Punkte.

In der 12. Minute hiess es nach einem Eigentor von Samuel Weber 1:0 für Tägerwilen. Darko Anic traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 0:1 für Taegerwilen. Domenico Ventrici glich in der 21. Minute für Bischofszell aus. Es hiess 1:1. In den Schlussminuten machte Samuel Weber alles klar. Sein Treffer in der 95. Minute zum 2:1 sicherte Bischofszell den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bischofszell erhielten Reto Dähler (87.) und Faik Hiseni (94.) eine gelbe Karte. Tägerwilen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Tägerwilen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Tägerwilen nicht verändert. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 2. Tägerwilen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Tägerwilen auf fremdem Terrain mit FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bischofszell tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von AS Calcio Kreuzlingen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Bischofszell 1 2:2 (1:1) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 12. Eigentor (Samuel Weber) 1:0.17. Darko Anic 1:0. 21. Domenico Ventrici 1:1. 95. Samuel Weber 1:2. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Janis Hermann, Faid Kocan, Pascal Geisselhardt, Rafael Eugster, Raul Perez Muinos, Alessio Ciraci, Andrejs Hermann, Demian Titaro, Marco Eugster, Darko Anic. – Bischo: Manuel Sutter, Silvio Näf, Marko Vranic, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Levin Spring, Timo Brüschweiler, Alexander Vonplon, Ramon Beck, Samuel Weber, Domenico Ventrici. – Verwarnungen: 87. Reto Dähler, 91. Luka Djordjevic, 94. Faik Hiseni.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 02.10.2022 04:58 Uhr.

