2. Liga, Gruppe 2 Samuel Weber rettet Bischofszell einen Punkt gegen Henau Bischofszell und Henau trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Dario Regazzoni in der 74. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 83. Minute traf Samuel Weber für Bischofszell.

Bei Bischofszell erhielten Manuel Sutter (68.), Nicolas Spiegel (71.) und Alexander Vonplon (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Henau, Markus Anderes (74.) kassierte sie.

Bischofszell reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Romanshorn 1 (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Henau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Henau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Steinach 1 (Platz 6). Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (14.30 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Henau 1 1:1 (0:0) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 74. Dario Regazzoni 0:1. 83. Samuel Weber 1:1. – Bischo: Manuel Sutter, Alexander Vonplon, Silvio Näf, Marko Vranic, Reto Dähler, Lars Musa, Erik Willems, Samuel Weber, Nicolas Spiegel, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, Alessandro Veluscek, Claudio Schmidt, Renato Hungerbühler, Manuel Bossart, Viznu Easwaralingam, Jan Näf, Markus Anderes, Marvin Wiedemeier, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 68. Manuel Sutter, 71. Nicolas Spiegel, 74. Markus Anderes, 84. Alexander Vonplon.

