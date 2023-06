4. Liga, Gruppe 3 Samuel Lüchinger führt Montlingen mit drei Toren zum Sieg gegen Rebstein Montlingen setzt seine Siegesserie auch gegen Rebstein fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Das Skore eröffnete Julian Dietsche in der 17. Minute. Er traf für Montlingen zum 1:0. Gleichstand stellte Fabian Finger durch seinen Treffer für Rebstein in der 25. Minute her. Das Tor von Samuel Lüchinger in der 48. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Montlingen.

Samuel Lüchinger war es auch, der in der 61. Minute Montlingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Montlingen baute in der 83. Minute die Führung für Montlingen weiter aus: Torschütze war erneut Samuel Lüchinger.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Montlingen hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Montlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 41 Punkten auf Rang 2. Für Montlingen ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Montlingen auswärts mit USV Eschen/Mauren 3 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rebstein erstmals wieder.

Rebstein tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Widnau 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (15.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Montlingen 2 - FC Rebstein 2a 4:1 (1:1) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 17. Julian Dietsche 1:0. 25. Fabian Finger 1:1. 48. Samuel Lüchinger 2:1. 61. Samuel Lüchinger 3:1. 83. Samuel Lüchinger 4:1. – Montlingen: Fabian Weder, Marcel Seitz, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Silvio Räss, Michael Dietrich, Fabian Baumgartner, Riccardo Wörnhard, Joel Kobler, Fabian Wüst, Samuel Lüchinger. – Rebstein: Janis Fehr, Fabian Finger, Izzet Yavuz, Sascha Haltiner, David Giovetti de Almeida, Cüneyt Kocabas, Luc Sonderegger, Fatlum Rasiti, Andrin Cabezas, Samed Emini, Tahir Redzepi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 02:40 Uhr.