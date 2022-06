3. Liga, Gruppe 2 Sahin Irisme schiesst Altstätten mit vier Treffern zum Sieg gegen Rebstein Altstätten reiht Sieg an Sieg: Gegen Rebstein hat das Team am Samstag bereits den zehnten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Sahin Irisme eröffnete in der 25. Minute das Skore, als er für Altstätten das 1:0 markierte. Mit einem weiteren Tor sorgte Sahin Irisme in der 51. Minute für das 2:0 für Altstätten. Nur sechs Minuten später traf Sahin Irisme erneut, so dass es in der 57. Minute 3:0 für Altstätten hiess.

In der 87. Minute verkleinerte Andrin Cabezas den Rückstand von Rebstein auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sahin Irisme in der 90. Minute, als er für Altstätten zum 4:1 traf.er traf zum vierten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Altstätten erhielten Loris Liiro Peluso (40.) und Kevin Steiger (93.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Rebstein.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Altstätten: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Altstätten bleibt Leader: Nach 22 Spielen hat das Team 56 Punkte. Für Altstätten ist es der zehnte Sieg in Serie.

Für Altstätten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 7. Rebstein hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Rebstein ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Rebstein 1 4:1 (1:0) - GESA, Altstätten – Tore: 25. Sahin Irisme 1:0. 51. Sahin Irisme 2:0. 57. Sahin Irisme 3:0. 87. Andrin Cabezas 3:1. 90. Sahin Irisme 4:1. – Altstätten: Jan Imlig, Carlo Göldi, Damian Moser, Simon Eugster, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Tobia Walt, Fisnik Berisha, Rafael Bucheli, Sahin Irisme. – Rebstein: Dominik Roth, Marcel Dürr, Emre Kocabas, Simon Schranz, Nico Dietrich, Alessio Celentano, Elion Sopi, Rico Köppel, Timon Cabezas, Andrin Cabezas, Philip Baumgartner. – Verwarnungen: 40. Loris Liiro Peluso, 93. Kevin Steiger.

