2. Liga, Gruppe 1 Sahin Irisme führt Altstätten mit fünf Toren zum Sieg gegen St. Margrethen Altstätten siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen St. Margrethen: Der Tabellenfünfte siegt auswärts 10:0 gegen den Tabellenzwölften.

Fünf seiner Tore schoss Altstätten in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

St. Margrethen gelang kein Tor.

Matchwinner für Altstätten war Sahin Irisme, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Altstätten waren: Deniz Mujic (2 Treffer), Tobia Walt (1 Treffer), Loris Liiro Peluso (1 Treffer) und Amar Uzunovic (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Altstätten erhielt: Sandro Hutter (81.) die einzige gelbe Karte bei St. Margrethen erhielt: Niko Surac (79.)

Altstätten weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 35 Tore erzielte.

Die Abwehr von St. Margrethen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Altstätten nicht verändert. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Altstätten hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altstätten zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Vaduz 2. Diese Begegnung findet am 1. April statt (16.30 Uhr, GESA, Altstätten).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. St. Margrethen hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Winkeln SG 1 kriegt es St. Margrethen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 1. April statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Altstätten 1 0:10 (0:5) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 1. Sahin Irisme 0:1. 8. Tobia Walt 0:2. 19. Sahin Irisme 0:3. 20. Sahin Irisme 0:4. 31. Amar Uzunovic 0:5. 57. Deniz Mujic 0:6. 60. Loris Liiro Peluso 0:7. 65. Deniz Mujic 0:8. 77. Sahin Irisme (Penalty) 0:9.85. Sahin Irisme 0:10. – St.Margrethen: Michele Boppart, Meridion Shefkiu, Samir Weber, Baran Er, Zerin Ibrahimi, Guilherme Rocha Brochado, Arian Nesimi, Fabio Cascetta Ferreira, Niko Surac, Miran Sabani, Emir Skakic. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Damian Moser, Yanik Lüchinger, Simon Lichtenstern, Sandro Hutter, Amar Uzunovic, Patrick Babic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 79. Niko Surac, 81. Sandro Hutter.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

