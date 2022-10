3. Liga, Gruppe 2 Rüthi verliert gegen Seriensieger Sargans – Siegtreffer durch Corsin Wachter Sargans reiht Sieg an Sieg: Gegen Rüthi hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3

(chm)

Den Auftakt machte Sandro Willi, der in der 3. Minute für Sargans zum 1:0 traf. Sargans baute die Führung in der 27. Minute (David Becker) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Bernhard Allgäuer (36.) reduzierte sich der Rückstand für Rüthi auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sargans stellte Marco Walser in Minute 51 her. Der Anschlusstreffer für Rüthi zum 2:3 kam in der 65. Minute. Verantwortlich dafür war Jarno Loher. Nach nur acht Minuten glich wiederum Jarno Loher das Spiel für Rüthi aus. In der 75. Minute schoss Corsin Wachter Sargans in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Sargans für Sven Mathis (79.), Chris Tanner (84.) und Benjamin Weber (87.). Bei Rüthi erhielten Fisnik Berisha (38.), Maximilian Michael Seger (45.) und Nino Schnüriger (79.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Sargans den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Rüthi kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Sargans nicht verändert. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Sargans hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sargans geht es auswärts gegen FC Glarus 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Nach der Niederlage büsst Rüthi einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Rüthi hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Rüthi trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Schmerikon 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Rüthi 1 4:3 (2:1) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 3. Sandro Willi 1:0. 27. David Becker 2:0. 36. Bernhard Allgäuer 2:1. 51. Marco Walser 3:1. 65. Jarno Loher 3:2. 73. Jarno Loher 3:3. 75. Corsin Wachter 4:3. – Sargans: Sandro Walser, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Arlind Berisha, Chris Tanner, Kevin Bigger, Marco Walser, Rahulan Sivalingam, Sandro Willi. – Ruethi: Dominic Hehle, Tobias Geisser, Argurian Bojaxhi, Nino Schnüriger, Sven Städler, Maximilian Michael Seger, Fisnik Berisha, Pascal Zäch, Robin Sonderegger, Bernhard Allgäuer, Armend Junuzi. – Verwarnungen: 38. Fisnik Berisha, 45. Maximilian Michael Seger, 79. Sven Mathis, 79. Nino Schnüriger, 84. Chris Tanner, 87. Benjamin Weber.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 05:26 Uhr.

