3. Liga, Gruppe 2 Rüthi setzt Siegesserie auch gegen Uznach fort – Robin Sonderegger mit Last-Minute-Treffer Rüthi reiht Sieg an Sieg: Gegen Uznach hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Den Auftakt machte Simon Sonderegger, der in der 16. Minute für Rüthi zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Gjejson Lleshaj durch seinen Treffer für Uznach in der 36. Minute her. In der 41. Minute hiess es nach einem Eigentor von Besart Shoshi 2:1 für Uznach.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 58, als Robin Sonderegger für Rüthi erfolgreich war. In der 92. Minute war es erneut Robin Sonderegger, der Rüthi mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rüthi erhielten Sven Städler (44.), Fisnik Berisha (65.) und Argurian Bojaxhi (93.) eine gelbe Karte. Bei Uznach erhielten René Mettler (25.), Enis Beca (54.) und Gjejson Lleshaj (95.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Rüthi den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 37 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Rüthi machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Rüthi ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rüthi in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sargans 1. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Mai (20.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Mit der Niederlage rückt Uznach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 8. Uznach hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Uznach wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Glarus 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Rüthi 1 2:3 (2:1) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 16. Simon Sonderegger 0:1. 36. Gjejson Lleshaj 1:1. 41. Eigentor (Besart Shoshi) 2:1.58. Robin Sonderegger 2:2. 92. Robin Sonderegger 2:3. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Lukas Steinauer, Andrin Widmer, Philipp Steiner, René Mettler, Remzi Junuzi, Morris Scherz, Sebastian Kemp, Gjejson Lleshaj, Jan Kuster. – Ruethi: Dominic Hehle, Andrin Kobler, Besart Shoshi, Nino Schnüriger, Michael Heeb, Robin Sonderegger, Fisnik Berisha, Pascal Zäch, Sven Städler, Argurian Bojaxhi, Bernhard Allgäuer. – Verwarnungen: 25. René Mettler, 44. Sven Städler, 54. Enis Beca, 65. Fisnik Berisha, 93. Argurian Bojaxhi, 95. Gjejson Lleshaj.

