3. Liga, Gruppe 2 Rüthi setzt Siegesserie auch gegen Glarus fort Rüthi setzt seine Siegesserie auch gegen Glarus fort. Das 4:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Sven Städler schoss Rüthi in der 26. Minute zur 1:0-Führung. In der 46. Minute baute Batuhan Karakas den Vorsprung für Rüthi auf zwei Tore aus (2:0). Sechs Minuten dauerte es, ehe Batuhan Karakas erneut erfolgreich war. Er traf in der 52. Minute zum 3:0 für Rüthi. Nando Eugster schoss das 4:0 (88. Minute) für Rüthi und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Glarus für Onur Kartal (65.) und Cihan Sevic (84.). Für Rüthi gab es keine Karte.

Rüthi hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Offensive 47 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rüthi. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Rüthi hat bisher neunmal gewonnen und zehnmal verloren.

Auf Rüthi wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Diepoldsau-Schmitter 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Nach der Niederlage büsst Glarus einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 8. Glarus hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Glarus spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schmerikon 1 (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Glarus 1 - FC Rüthi 1 0:4 (0:1) - Buchholz, Glarus – Tore: 26. Sven Städler 0:1. 46. Batuhan Karakas 0:2. 52. Batuhan Karakas 0:3. 88. Nando Eugster 0:4. – Glarus: Franco Elmer, Patrick Widmer, Senol Kartal, Thomas Heinzer, Loris Künzle, David Dovicak, Andrea Contardi, Silas Gabriel, Nico Künzler, Romano Böni, Lorijan Asani. – Ruethi: Dominic Hehle, Andrin Kobler, Argurian Bojaxhi, Besart Shoshi, Michael Heeb, Robin Sonderegger, Jarno Loher, Fisnik Berisha, Pascal Zäch, Sven Städler, Bernhard Allgäuer. – Verwarnungen: 65. Onur Kartal, 84. Cihan Sevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 06:26 Uhr.