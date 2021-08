3. Liga, Gruppe 2 Rüthi bezwingt Diepoldsau-Schmitter Rüthi hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Diepoldsau-Schmitter setzt es zuhause ein 4:2 ab.

(chm)

Das Skore eröffnete Dario Blum in der 10. Minute. Er traf für Diepoldsau-Schmitter zum 1:0. Rüthi glich in der 34. Minute durch Robin Sonderegger aus. Dario Blum erzielte in der 55. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Diepoldsau-Schmitter.

Pascal Zäch glich in der 58. Minute für Rüthi aus. Es hiess 2:2. In der 63. Minute gelang Tunahan Aydin der Führungstreffer zum 3:2 für Rüthi. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Imer Kamberi in der 85. Minute. Er traf zum 4:2 für Rüthi.

Bei Diepoldsau-Schmitter erhielten David Jevtic (51.), Esmir Shajnoski (67.) und David Ceraolo (70.) eine gelbe Karte. Bei Rüthi erhielten Sam Salehi (20.) und Imer Kamberi (60.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Rüthi nach dem zweiten Spiel auf Rang 9 (drei Punkte). Rüthi trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Staad 1. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Bützel, Staad).

Nach dem zweiten Spiel steht Diepoldsau-Schmitter mit drei Punkten auf dem siebten Rang. Das nächste Spiel trägt Diepoldsau-Schmitter zuhause gegen das stark gestartete Team FC Triesen 1 aus. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 4:2 (1:1) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 10. Dario Blum 0:1. 34. Robin Sonderegger 1:1. 55. Dario Blum 1:2. 58. Pascal Zäch 2:2. 63. Tunahan Aydin 3:2. 85. Imer Kamberi 4:2. – Ruethi: Joris Hallauer, Nino Schnüriger, Marco List, Sven Städler, Joël Koller, Robin Sonderegger, Gutemberg Dos Santos Guedes, Bernhard Allgäuer, Pascal Zäch, Sam Salehi, Nderim Bektasi. – Diepoldsau: Reto Besserer, Kimi Metzler, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, David Ceraolo, Dario Blum, Tamer Özcan, Esmir Shajnoski, David Jevtic, Marc Gröber, Ogün Hot. – Verwarnungen: 20. Sam Salehi, 51. David Jevtic, 60. Imer Kamberi, 67. Esmir Shajnoski, 70. David Ceraolo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 4:2, FC Triesen 1 - FC Triesenberg 1 2:2, FC Schaan 1 - FC Widnau 2 5:0, USV Eschen/Mauren 2 - FC Rheineck 1 3:0

Tabelle: 1. FC Triesen 1 2 Spiele/4 Punkte (7:3). 2. FC Staad 1 1/3 (8:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:1), 4. FC Altstätten 1 1/3 (2:1), 5. FC Rebstein 1 1/3 (1:0), 6. FC Schaan 1 2/3 (7:3), 7. FC Diepoldsau-Schmitter 1 2/3 (6:4), 8. USV Eschen/Mauren 2 2/3 (3:8), 9. FC Rüthi 1 2/3 (4:3), 10. FC Triesenberg 1 2/1 (2:6), 11. FC Widnau 2 2/0 (1:11), 12. FC Rheineck 1 2/0 (1:5).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 14:22 Uhr.