4. Liga, Gruppe 4 Rotmonten mit drei Punkten auswärts gegen Steinach – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Rotmonten gewinnt am Samstag auswärts gegen Steinach 3:1.

Steinach ging zunächst in der 3. Minute in Führung, als Joel Chischè zum 1:0 traf. In der 51. Minute gelang Rotmonten jedoch durch Laurin Arpagaus der Ausgleich. In der 61. Minute gelang Nandor Hegedüs der Führungstreffer zum 2:1 für Rotmonten. Das letzte Tor der Partie fiel in der 75. Minute, als Daniel Zuber die Führung für Rotmonten auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Steinach kassierte fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rotmonten, Nicolas Welte (50.) kassierte sie.

Dass Rotmonten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Rotmonten durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Steinach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 18 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 2).

Rotmonten rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 3. Rotmonten hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rotmonten tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Speicher 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt Steinach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 4. Steinach hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Steinach geht es auswärts gegen FC Altstätten 2b (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Telegramm: FC Steinach 2 - FC Rotmonten SG 1 1:3 (1:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 3. Joel Chischè 1:0. 51. Laurin Arpagaus 1:1. 61. Nandor Hegedüs 1:2. 75. Daniel Zuber 1:3. – Steinach: Sebastian Etter, Raffael Heiniger, Andrea Fabio Brunner, Marco Straub, Sven Baumann, Yanic Signer, Jan Stoller, Joel Chischè, Jeffrey Tobler, Jovin Bommer, Simon Weibel. – Rotmonten: Lars Rüfli, Noé Akermann, David Jenny, Stefano Dias Machado, Christian Schwendener, Vital Grob, Simone Tolomei, Linus Bürgi, Laurin Arpagaus, Beda Pfeifer, Davide Tolomei. – Verwarnungen: 38. Andrea Fabio Brunner, 44. Robin Ramsperger, 50. Nicolas Welte, 71. Yanic Signer, 87. Jovin Bommer, 91. Simon Weibel.

