4. Liga, Gruppe 4 Rotmonten gewinnt klar gegen Rebstein Rotmonten behielt im Spiel gegen Rebstein am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Davide Tolomei erzielte in der 17. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Rotmonten. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rotmonten stellte Nino Quarella in Minute 72 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Beda Pfeifer in der 86. Minute, als er für Rotmonten zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rotmonten sah Davide Tolomei (47.) die rote Karte. Gelb erhielt Davide Tolomei (20.). Keine einzige Karte erhielt Rebstein.

Dass Rotmonten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Rotmonten durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rebstein kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Die Tabellensituation bleibt für Rotmonten unverändert. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Rotmonten hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Rotmonten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Für Rebstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Rebstein ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rotmonten SG 1 - FC Rebstein 2b 3:0 (1:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 17. Davide Tolomei 1:0. 72. Nino Quarella 2:0. 86. Beda Pfeifer 3:0. – Rotmonten: Lars Rüfli, Gilbert Magalhaes, Noé Akermann, Nandor Hegedüs, Christian Schwendener, Vital Grob, Stefano Dias Machado, Beda Pfeifer, Simone Tolomei, Noel Senn, Davide Tolomei. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Johannes Granzin, Lucas Bister, Sandro Schlegel, Raphael Thür, Marc Oehler, Urs Breitenmoser, Daniel Bürki, Raphael Ulmann, David Benisse Labreco, Mike Jenny. – Verwarnungen: 20. Davide Tolomei – Ausschluss: 47. Davide Tolomei.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 19:04 Uhr.