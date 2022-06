4. Liga, Gruppe 3 Rosario Conidi führt Au-Berneck 05 mit drei Toren zum Sieg gegen Eschen/Mauren Sieg für Au-Berneck 05: Gegen Eschen/Mauren gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Raphael Zech für Eschen/Mauren. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Au-Berneck 05 glich in der 45. Minute durch Rosario Conidi aus. Der gleiche Rosario Conidi war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Au-Berneck 05 verantwortlich. Er traf erneut in der 50. Spielminute. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Au-Berneck 05 baute die Führung in der 83. Minute (Remo Weder) weiter aus (3:1). Rosario Conidi schoss das 4:1 (90. Minute) für Au-Berneck 05 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marc Weder von Au-Berneck 05 erhielt in der 53. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Au-Berneck 05 eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Au-Berneck 05 die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Au-Berneck 05: Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Eschen/Mauren hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Eschen/Mauren ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Au-Berneck 05 2 - USV Eschen/Mauren 3 4:1 (1:1) - Oberdorf, Berneck – Tore: 13. Raphael Zech 0:1. 45. Rosario Conidi 1:1. 50. Rosario Conidi (Penalty) 2:1.83. Remo Weder 3:1. 90. Rosario Conidi 4:1. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Marco Frei, Marc Weder, Tim Federer, Janis Lentini, Florian Knaus, Roger Untersander, Noah Blumenthal Sorell, Maid Pjanic, Mateo Gulan, Rosario Conidi. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Roger Hangartner, Reto Mündle, Damian Kranz, Manuel Ritter, Raphael Zech, Linus Marxer, Samuel Kieber, Mario Meier, Simon Matt, Manuel Schwendener. – Verwarnungen: 53. Marc Weder.

