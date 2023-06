4. Liga, Gruppe 4 Rorschacherberg und Rotmonten spielen unentschieden Je ein Punkt für Rorschacherberg und Rotmonten: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Noel Senn traf in der 5. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Patrick Palma Marques in der 20. Minute.

Rorschacherberg kassierte vier gelbe Karten. Rotmonten behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Rorschacherberg zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Rorschacherberg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Rorschacherberg hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rorschacherberg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC St. Otmar 1b (Platz 8). Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Nach dem Unentschieden büsst Rotmonten in der Tabelle ein und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 4. Das Team verliert damit einen Platz. Rotmonten hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rotmonten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rebstein 2b (Platz 7). Die Partie findet am 11. Juni statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Rotmonten SG 1 1:1 (1:1) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 5. Noel Senn 0:1. 20. Patrick Palma Marques 1:1. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Michel Rothermann, Christoph Thurnherr, Niklaus Aebersold, Patrick Palma Marques, Sven Lenzi, Garret Eppler, Mark Van Laarschot, Cédric Carrel, Anton Lleshi, Marco Kovacs. – Rotmonten: Jonas Germann, Gilbert Magalhaes, David Jenny, Nandor Hegedüs, Christian Schwendener, Vital Grob, Simone Tolomei, Davide Tolomei, Laurin Arpagaus, Beda Pfeifer, Noel Senn. – Verwarnungen: 20. Christoph Thurnherr, 38. Patrick Palma Marques, 67. Mark Van Laarschot, 69. Cédric Carrel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

