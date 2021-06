3. Liga, Gruppe 2 Rorschach-Goldach gewinnt deutlich gegen Heiden Sieg für Rorschach-Goldach: Gegen Heiden gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0.

(chm)

Jan Zellweger schoss Rorschach-Goldach in der 10. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 51. Minute brachte Adrian Egger Rorschach-Goldach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Kevin Lopez baute in der 56. Minute die Führung für Rorschach-Goldach weiter aus (3:0). David Jovanovic schoss das 4:0 (76. Minute) für Rorschach-Goldach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Rorschach-Goldach für Kevin Lopez (43.) und Yves Rusch (52.). Bei Heiden erhielten Andreas Müller (17.) und Raphael Fessler (28.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Rorschach-Goldach unverändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 9. Rorschach-Goldach hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Rorschach-Goldach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Rorschach-Goldach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Appenzell 1 (Platz 4). Die Partie findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Heiden verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Heiden ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Heiden ging unentschieden aus.

Heiden trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Speicher 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Telegramm: FC Heiden 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 0:4 (0:1) - Gerbe, Heiden – Tore: 10. Jan Zellweger 0:1. 51. Adrian Egger 0:2. 56. Kevin Lopez 0:3. 76. David Jovanovic 0:4. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Raphael Fessler, Joachim Knöpfler, Nico Boller, Lukas Köberl, Patrik Widmer, Philip Köberl, Julian Bischoff, Andreas Müller, Michael Müller, Noah Bischoff. – Rorschach-Goldach: Manuel Tobler, Kiril Gjorgiev, Florian Baumgartner, Jérôme Riedo, Yves Rusch, Haki Baralija, David Jovanovic, Patrick Scheier, Jan Zellweger, Fabian Büchler, Adrian Egger. – Verwarnungen: 17. Andreas Müller, 28. Raphael Fessler, 43. Kevin Lopez, 52. Yves Rusch.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Heiden 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 0:4, FC Teufen 1 - FC Rebstein 1 3:1, FC Appenzell 1 - FC Rüthi 1 5:0, USV Eschen/Mauren 2 - FC Speicher 1 5:0

Tabelle: 1. FC Steinach 1 9 Spiele/23 Punkte (30:11). 2. KF Dardania St. Gallen 1 9/21 (30:12), 3. FC Rüthi 1 10/19 (31:23), 4. FC Appenzell 1 10/14 (27:19), 5. FC Widnau 2 9/13 (24:23), 6. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/13 (18:17), 7. USV Eschen/Mauren 2 10/13 (17:16), 8. FC Rebstein 1 10/13 (20:21), 9. FC Rorschach-Goldach 17 2 10/12 (18:26), 10. FC Teufen 1 10/11 (25:35), 11. FC Speicher 1 10/8 (25:34), 12. FC Heiden 1 10/4 (10:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 07:01 Uhr.