4. Liga, Gruppe 4 Rorschach-Goldach entscheidet Showdown gegen Neukirch-Egnach für sich Rorschach-Goldach setzt seine Siegesserie auch gegen Neukirch-Egnach fort. Das 6:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

Drei seiner Tore schoss Rorschach-Goldach in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Neukirch-Egnach waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (20. Minute) und zum 2:6 (92. Minute).

Die Torschützen für Rorschach-Goldach waren: Patrick Scheier (2 Treffer), Furkan Kalmis (1 Treffer), Fabio Moscara (1 Treffer), Emir Ademaj (1 Treffer) und Daniele Campobasso (1 Treffer). Einziger Torschütze für Neukirch-Egnach war: Janis Krebs (1 Treffer). Ein Tor für Neukirch-Egnach war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rorschach-Goldach erhielten Fabio Moscara (34.) und Furkan Kalmis (38.) eine gelbe Karte. Neukirch-Egnach blieb ohne Karte.

In der Gruppe ist Rorschach-Goldach in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Rorschach-Goldach rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach elf Spielen hat das Team 24 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Rorschach-Goldach ist es der siebte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Rorschach-Goldach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Altstätten 2b. Diese Begegnung findet am 23. April statt (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Nach der Niederlage büsst Neukirch-Egnach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 4. Neukirch-Egnach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Neukirch-Egnach verlor zudem erstmals zuhause.

Für Neukirch-Egnach geht es in einem Heimspiel gegen FC Rebstein 2b (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (21. April) (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Neukirch-Egnach 2 6:2 (3:1) - Sportanlage Kellen, Tübach – Tore: 10. Fabio Moscara 1:0. 14. Emir Ademaj 2:0. 20. Eigentor (Diogo Da Costa Lopes) 2:1.43. Daniele Campobasso 3:1. 70. Patrick Scheier 4:1. 81. Furkan Kalmis 5:1. 87. Patrick Scheier 6:1. 92. Janis Krebs 6:2. – Rorschach-Goldach: Fadri Bücheler, Alessandro Campobasso, Yves Rusch, Diogo Da Costa Lopes, Marco Büchel, Patrick Scheier, Ruben Arena, Fabio Moscara, Furkan Kalmis, Daniele Campobasso, Emir Ademaj. – Neukirch-Egnach: Silvan Kaufmann, Kamil Ziltener, Kim Reinhart, Marvin Rötzscher, Livio Biraghi, Gianluca Bortolin, Mattias Winteler, Dimitri Vogt, Remo Fischbacher, Janis Krebs, William Nägeli. – Verwarnungen: 34. Fabio Moscara, 38. Furkan Kalmis.

