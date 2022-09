Frauen 2. Liga Romanshorn verliert gegen Seriensieger Toggenburg – Arta Mustafi als Matchwinner Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Romanshorn fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

Der Siegtreffer für Toggenburg gelang Arta Mustafi in der 48. Minute. In der 12. Minute hatte Sévérine Münger Toggenburg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Romanshorn fiel in der 22. Minute durch Adela Gibasová.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Toggenburg erhielt: Anuschka Salzmann (86.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Romanshorn, Adela Gibasová (88.) kassierte sie.

Der Sturm von Toggenburg sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Das Team schiesst im Schnitt 4 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg hält Toggenburg seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Toggenburg feiert mit dem Sieg gegen Romanshorn bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Toggenburg geht es zuhause gegen FC Frauenfeld 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (29. September) statt (20.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Nach der Niederlage büsst Romanshorn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 8. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (28. September) (20.15 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FF Toggenburg 1 Grp. 1:2 (1:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 12. Sévérine Münger 0:1. 22. Adela Gibasová 1:1. 48. Arta Mustafi 1:2. – Romanshorn: Janine Schindler, Nadine Lang, Livia Schori, Jessica Lienemann, Nina Manser, Gülsah Ayse Demircan, Luana Pfomann, Luana Ullmann, Franziska Sallmann, Adela Gibasová, Carina Vanessa Guerreiro Viriato. – Buetschwil: Michaela Clerc, Samira Heeb, Sarah Moser, Anuschka Salzmann, Valerie Kern, Sévérine Münger, Maurine Gübeli, Melanie Thalmann, Marina Oberholzer, Alexandra Brändle, Arta Mustafi. – Verwarnungen: 86. Anuschka Salzmann, 88. Adela Gibasová.

