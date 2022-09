3. Liga, Gruppe 3 Romanshorn verliert gegen Seriensieger Staad Staad reiht Sieg an Sieg: Gegen Romanshorn hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Mattia Morgante eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Staad das 1:0 markierte. Romanshorn glich in der 13. Minute durch Fabian Züllig aus. In der 18. Minute war es an Ivan Zaric, Staad 2:1 in Führung zu bringen.

Gabriel Navarro sorgte in der 20. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Staad. Dank dem Treffer von Mike Lieberherr (65.) reduzierte sich der Rückstand für Romanshorn auf ein Tor (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 76. Minute, als Marko Kostadinovic die Führung für Staad auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alex Sallmann von Romanshorn erhielt in der 44. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Staad zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Unverändert liegt Staad nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Staad feiert mit dem Sieg gegen Romanshorn bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Staad daheim gegen das drittplatzierte Team FC Teufen 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Bützel, Staad).

Nach der Niederlage büsst Romanshorn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 8. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Appenzell 1 (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (16.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Romanshorn 2 4:2 (3:1) - Bützel, Staad – Tore: 2. Mattia Morgante 1:0. 13. Fabian Züllig 1:1. 18. Ivan Zaric 2:1. 20. Gabriel Navarro 3:1. 65. Mike Lieberherr 3:2. 76. Marko Kostadinovic 4:2. – Staad: Luca Buschauer, Luca Grab, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Mattia Morgante, Ivan Zaric, Dario Mihajlovic, Pascal Nussbaum, Gabriel Navarro, Marco Morgante, Patrick Lopes Santos. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Diego Huber, Alex Sallmann, Fabio Pfomann, Silvan Lieberherr, Mike Lieberherr, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Fabian Züllig, Alessio Di Liberto, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Verwarnungen: 44. Alex Sallmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 06:46 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.