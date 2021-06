3. Liga, Gruppe 3 Romanshorn verliert gegen Seriensieger Bischo Bischofszell setzt seine Siegesserie auch gegen Romanshorn fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Domenico Ventrici für Bischofszell. In der 29. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 46. Minute, als Alex Sallmann für Romanshorn traf. Erik Willems erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bischofszell. Sechs Minuten dauerte es, ehe Erik Willems erneut erfolgreich war. Er traf in der 71. Minute zum 3:1 für Bischofszell.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Bischo, nämlich für Manuel Sutter (93.). Eine Verwarnung gab es für Romanshorn, nämlich für Albasan Sadiki (59.).

Die Tabellensituation hat sich für Bischofszell nicht verändert. 23 Punkte bedeuten Rang 2. Für Bischofszell ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Bischofszell auf fremdem Terrain mit FC Weinfelden-Bürglen 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Henau 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Romanshorn 2 3:1 (1:0) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 29. Domenico Ventrici 1:0. 46. Alex Sallmann 1:1. 65. Erik Willems 2:1. 71. Erik Willems 3:1. – Bischo: Manuel Sutter, Flavio Schöb, Manuel Mangold, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Ramon Beck, Antonio Macedo, Samuel Weber, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Domenico Ventrici. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Bahtjar Ajvazaj, Christian Lang, Mike Lieberherr, Fisnik Idrizi, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Alex Sallmann, Edonat Sadiki, Manuel Keller, Kai Länzlinger. – Verwarnungen: 59. Albasan Sadiki, 93. Manuel Sutter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Bischofszell 1 - FC Romanshorn 2 3:1, FC Zuzwil 1 - FC Kreuzlingen 2 1:4, FC Henau 1 - FC Fortuna SG 1 8:2

Tabelle: 1. FC Henau 1 10 Spiele/24 Punkte (32:17). 2. FC Bischofszell 1 10/23 (26:17), 3. SC Brühl 2 9/19 (25:15), 4. FC Tägerwilen 1 9/17 (34:16), 5. FC Wittenbach 1 9/16 (18:13), 6. FC Zuzwil 1 10/16 (22:26), 7. FC Kreuzlingen 2 10/15 (21:17), 8. FC Besa 1 9/8 (16:20), 9. FC Neukirch-Egnach 1 9/7 (14:16), 10. FC Romanshorn 2 10/6 (12:31), 11. FC Weinfelden-Bürglen 1 9/5 (14:19), 12. FC Fortuna SG 1 10/4 (18:45).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 18:27 Uhr.