2. Liga, Gruppe 2 Romanshorn stolpert gegen Henau Überraschung bei Henau gegen Romanshorn: Der Tabellenelfte (Henau) hat am Mittwoch zuhause den Tabellendritten 2:1 besiegt.

(chm)

Henau lag ab der 33. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Robin Holenstein (23. Minute) und Marvin Wiedemeier getroffen hatten. Romanshorn gelang in der 64. Minute durch Kai Länzlinger noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Henau gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Luca Friederich (46.), Fisnik Idrizi (91.) und Mergim Asipi (95.).

Die Tabellensituation bleibt für Henau unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 11. Henau hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Henau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Linth 04 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Mit der Niederlage rückt Romanshorn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 4. Romanshorn hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wattwil Bunt 1929 1 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Romanshorn 1 2:1 (2:0) - Rüti, Henau – Tore: 23. Robin Holenstein 1:0. 33. Marvin Wiedemeier 2:0. 64. Kai Länzlinger 2:1. – Henau: Timon Abbt, Renato Hungerbühler, Alessandro Veluscek, Claudio Schmidt, Patrick Meier, Robin Holenstein, Marvin Wiedemeier, Florian Tobias Huber, Manuel Bossart, Matej Gojevic, Cédric Löhrer. – Romanshorn: Mergim Asipi, Luca Friederich, Christian Lang, Carlo Zanetti, Manuel Keller, Bahtjar Ajvazaj, Robin Wirth, Edonat Sadiki, Ermir Krasniqi, Vincenzo Zinnà, Kai Länzlinger. – Verwarnungen: 24. Robin Holenstein, 46. Luca Friederich, 57. Claudio Schmidt, 71. Matej Gojevic, 91. Fisnik Idrizi, 95. David Marku, 95. Mergim Asipi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

