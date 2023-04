2. Liga, Gruppe 2 Romanshorn siegt gegen Steinach – Siegtreffer in allerletzter Minute Romanshorn gewinnt am Samstag zuhause gegen Steinach 2:1.

(chm)

Romanshorn geriet zunächst in Rückstand, als Yannick Mannhart in der 69. Minute die zwischenzeitliche Führung für Steinach gelang. In der 75. Minute glich Romanshorn jedoch aus und ging in der 94. Minute in Führung. Torschützen waren Diogo Alexandre de Matos Marques und Fabian Züllig.

Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Fisnik Idrizi (28.), Albasan Sadiki (45.) und Carlo Zanetti (66.). Bei Steinach erhielten Darko Petrov (50.) und Michael Popp (58.) eine gelbe Karte.

Romanshorn bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Wattwil Bunt 1929 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Für Steinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Steinach hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Steinach geht es in einem Heimspiel gegen FC Linth 04 2 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Steinach 1 2:1 (0:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 69. Yannick Mannhart 0:1. 75. Diogo Alexandre de Matos Marques 1:1. 94. Fabian Züllig 2:1. – Romanshorn: Raphael Marolf, Albasan Sadiki, Joel Senn, Christian Lang, Dario Lucarelli, Fisnik Idrizi, Driton Kjazimi, Anis Imeroski, Kaan Bayraktar, Jonas Aegerter, Carlo Zanetti. – Steinach: Jan Rohner, Flavio Birchler, Leandro Brunner, Brian Höhener, Severin Schwendener, Alessio De Simeis, Michael Popp, Darko Petrov, Yannik Bruderer, André Filipe Baiao Silva, Yannick Mannhart. – Verwarnungen: 28. Fisnik Idrizi, 45. Albasan Sadiki, 50. Darko Petrov, 58. Michael Popp, 66. Carlo Zanetti.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 22:57 Uhr.