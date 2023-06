2. Liga, Gruppe 2 Romanshorn setzt Siegesserie auch gegen Calcio fort Romanshorn setzt seine Siegesserie auch gegen Calcio fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Albasan Sadiki brachte Romanshorn 1:0 in Führung (33. Minute). In der 71. Minute baute Kai Länzlinger den Vorsprung für Romanshorn auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Gabriel Pereira Magalhaes, der in der 92. Minute die Führung für Romanshorn auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Romanshorn erhielten Dario Lucarelli (29.) und Edonat Sadiki (60.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Calcio, nämlich für Bleron Arifi (60.).

Mit dem Sieg rückt Romanshorn um einen Platz nach vorne. 28 Punkte bedeuten Rang 6. Für Romanshorn ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Romanshorn auf fremdem Terrain mit FC Linth 04 2 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Nach der Niederlage büsst Calcio zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 5. Calcio hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Calcio geht es daheim gegen FC Steinach 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - AS Calcio Kreuzlingen 1 3:0 (1:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 33. Albasan Sadiki 1:0. 71. Kai Länzlinger 2:0. 92. Gabriel Pereira Magalhaes 3:0. – Romanshorn: Raphael Marolf, Luca Friederich, Christian Lang, Bahtjar Ajvazaj, Joel Senn, Edonat Sadiki, Nils Spindler, Dario Lucarelli, Kai Länzlinger, Albasan Sadiki, Kaan Bayraktar. – Calcio: Bruno Donnici, Aziz Afkir, Milad Ahadi, Waldemar Schattner, Jardel Semeraro Branco, Bleron Arifi, Arlind Bitiqi, Alajdin Pajaziti, Muhammed Canoski, Elvir Islami, Elmedin Pajaziti. – Verwarnungen: 29. Dario Lucarelli, 60. Edonat Sadiki, 60. Bleron Arifi.

