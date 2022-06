3. Liga, Gruppe 4 Romanshorn mit Sieg gegen Frauenfeld Sieg für Romanshorn: Gegen Frauenfeld gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2.

Das Skore eröffnete Baton Kuqi in der 15. Minute. Er traf für Romanshorn zum 1:0. Romanshorn baute die Führung in der 72. Minute (Gabriel Pereira Magalhaes) weiter aus (2:0). Fabian Züllig baute in der 80. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (3:0).

Yannic Huser verkürzte in der 84. Minute den Rückstand von Frauenfeld auf 1:3. Ein Eigentor (Diego Huber) in der 84. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Frauenfeld zum 2:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Alessio Di Liberto (78.) und Mike Lieberherr (93.). Für Frauenfeld gab es keine Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Romanshorn unverändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 8. Romanshorn hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage findet sich Frauenfeld unter dem Strich wieder. 19 Punkte bedeuten Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Frauenfeld hat bisher sechsmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Frauenfeld ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Frauenfeld 2 3:2 (1:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 15. Baton Kuqi 1:0. 72. Gabriel Pereira Magalhaes 2:0. 80. Fabian Züllig 3:0. 84. Yannic Huser 3:1. 84. Eigentor (Diego Huber) 3:2. – Romanshorn: Simon Koller, Gian Lieberherr, Silvan Lieberherr, Mike Lieberherr, Fabio Pfomann, Baton Kuqi, Diego Huber, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Joel Kehl, Daniel Jose Da Conceicao Machado, Cédric Bieri. – Frauenfeld: Tristan Siddiqui, Liridon Gjergji, Joel Lüthy, Noah Schmied, Brendon Zefi, Mischa Murpf, Samuel Beliansky, Fabio Mazzotta, Yannic Huser, Djenis Mazlami, Fernando Jose Alvarez Toro. – Verwarnungen: 78. Alessio Di Liberto, 93. Mike Lieberherr.

