Frauen 2. Liga Romanshorn mit Sieg gegen Ems – Luana Pfomann trifft zum Sieg Sieg für Romanshorn: Gegen Ems gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

Romanshorn geriet zunächst in Rückstand, als Giulia Fasser in der 10. Minute die zwischenzeitliche Führung für Ems gelang. In der 50. Minute glich Romanshorn jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützinnen waren Carina Vanessa Guerreiro Viriato und Luana Pfomann.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Romanshorn zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Romanshorn. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Romanshorn hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Ems hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Ems geht es in einem Heimspiel gegen FC Frauenfeld 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (14.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Ems 1 Grp. 2:1 (0:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 10. Giulia Fasser 0:1. 50. Carina Vanessa Guerreiro Viriato 1:1. 80. Luana Pfomann (Penalty) 2:1. – Romanshorn: Anja Hugentobler, Jacqueline Germann, Noemi Locher, Jessica Lienemann, Nina Manser, Nadine Lang, Luana Ullmann, Séverine Affentranger, Luana Pfomann, Carina Vanessa Guerreiro Viriato, Gülsah Ayse Demircan. – Ems: Nathalie Sommer, Jara Lütscher, Nicole Gartmann, Bianca Flury, Lea Tschalèr, Leonore Holstein, Nicole Walker, Giulia Fasser, Romina Cavegn, Flavia Lutz, Chiara Barandun. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

